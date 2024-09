Nintendo и Pokemon засудят разработчиков игры Palworld за нарушение патентов

Nintendo потребовала запрета на продажу игры и компенсации ущерба от Pocketpair Inc. за нарушение своих патентов. Pocketpair Inc., в свою очередь, пока не прокомментировала иск Nintendo.

Известно, что расследование нарушения патентных прав началось ещё в январе. Тогда компания Pokemon, подчинённая Nintendo, заявила о намерении расследовать и предпринять меры по защите своих прав интеллектуальной собственности. При этом Pocketpair Inc. в июле объявила о создании совместного предприятия Palworld Entertainment Inc. с компаниями Sony Music Entertainment и Aniplex Inc. для распространения игры Palworld по всему миру.