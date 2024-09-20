Nintendo и Pokemon засудят разработчиков игры Palworld за нарушение патентов

Опубликовано 20 сентября 2024, 18:451 мин.
Nintendo и Pokemon засудят разработчиков игры Palworld за нарушение патентовРасследование длится с января
Nintendo, владеющая правами на франшизу Pokemon, подала иск против токийской компании Pocketpair Inc., разработчика игры Palworld, на основании нарушения патентных прав. Игра Palworld, ставшая хитом продаж среди игр на выживание, позволяет игрокам «использовать оружие для захвата и обучения милых существ».
© Pocketpair
Nintendo потребовала запрета на продажу игры и компенсации ущерба от Pocketpair Inc. за нарушение своих патентов. Pocketpair Inc., в свою очередь, пока не прокомментировала иск Nintendo.
Известно, что расследование нарушения патентных прав началось ещё в январе. Тогда компания Pokemon, подчинённая Nintendo, заявила о намерении расследовать и предпринять меры по защите своих прав интеллектуальной собственности. При этом Pocketpair Inc. в июле объявила о создании совместного предприятия Palworld Entertainment Inc. с компаниями Sony Music Entertainment и Aniplex Inc. для распространения игры Palworld по всему миру.