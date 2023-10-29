Nintendo изобрела карманную консоль с двумя экранами. Ждём в Switch 2?Привет, Nintendo DS?
Nintendo изобрела карманную консоль с двумя экранами. Nintendo подала заявку на патент новой карманной игровой консоли с двумя экранами, которая может разделяться на два отдельных портативных устройства.
Обнародование этого факта вызвало множество догадок и предположений относительно будущих планов компании, в частности, касательно предстоящего выхода Nintendo Switch 2.
Патент описывает устройство, похожее на 3DS, но с возможностью разделения на две части для беспроводной игры между двумя игроками.
Когда устройство соединено, оно работает как DS или 3DS. Интересным моментом является наличие сенсорного экрана снаружи консоли, что позволяет взаимодействовать с портативной консолью даже в закрытом состоянии.
Если это устройство действительно увидит свет, оно может предоставить доступ к огромному количеству легендарных проектов для Nintendo DS в библиотеке Nintendo Switch Online.
Также интересно отметить, что устройство, по-видимому, предназначено только для портативного использования. С Switch компания Nintendo объединила рынки портативных и домашних консолей благодаря гибридной природе устройства.