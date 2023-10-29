Nintendo изобрела карманную консоль с двумя экранами. Ждём в Switch 2?

Обнародование этого факта вызвало множество догадок и предположений относительно будущих планов компании, в частности, касательно предстоящего выхода Nintendo Switch 2.

Патент описывает устройство, похожее на 3DS, но с возможностью разделения на две части для беспроводной игры между двумя игроками.

Когда устройство соединено, оно работает как DS или 3DS. Интересным моментом является наличие сенсорного экрана снаружи консоли, что позволяет взаимодействовать с портативной консолью даже в закрытом состоянии.