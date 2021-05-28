Nintendo может анонсировать новую портативную консоль уже в июне

К сожалению, пока что нет точной информации, как именно будет называться условный Nintendo Switch 2. Зато, как пишет Bloomberg, уже сейчас практически наверняка известно, что новинку представят в рамках выставки E3 2021. Она, напомним, пройдёт в режиме онлайн с 12 июня.

Напомним, что судя по последним утечкам, новое поколение Nintendo Switch получит 7-дюймовый OLED-дисплей, поддержку трассировки лучей, а также более высокую цену. О последнем нет ничего конкретного — ясно лишь, что за 299 новую консоль вряд ли получится купить без скидок.