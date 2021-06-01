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Nintendo может показать свою портативную консоль нового поколения Switch Pro уже на этой неделеА называться она будет Super Nintendo Switch
Несколько дней назад ряд авторитетных СМИ заявили об анонсе новой портативной консоли Nintendo — Nintendo Switch Pro — в июне 2021 года. Теперь же стало известно, что новинку могут и вовсе показать уже на этой неделе, в четверг.
Об этом заявляет интернет-инсайдер, слова которого публикует издание Wccftech. При этом источник не отрицает, что японская корпорация вполне может и перенести презентацию устройства.
Правда, вряд ли сильно вперёд — прежние утечки твёрдо стояли на версии, что консоль будет представлена раньше E2 2021. А конференция, напомним, начнётся уже 12 июня.
Что интересно, инсайдер также озвучил и название нового гаджета Nintendo. Якобы игровую приставку нарекут Super Nintendo Switch, что вполне логично. Напомним, что у «большой N» уже есть консоль со схожим названием — Super Nintendo Entertainment System.