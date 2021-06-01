Об этом заявляет интернет-инсайдер, слова которого публикует издание Wccftech. При этом источник не отрицает, что японская корпорация вполне может и перенести презентацию устройства.

Правда, вряд ли сильно вперёд — прежние утечки твёрдо стояли на версии, что консоль будет представлена раньше E2 2021. А конференция, напомним, начнётся уже 12 июня.

Что интересно, инсайдер также озвучил и название нового гаджета Nintendo. Якобы игровую приставку нарекут Super Nintendo Switch, что вполне логично. Напомним, что у «большой N» уже есть консоль со схожим названием — Super Nintendo Entertainment System.