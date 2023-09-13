Nintendo нашла способ избавиться от главной проблемы Nintendo Switch — дрейфа джойконов

Компания Nintendo подала заявку на патент, который может наконец-то решить эту долгосрочную проблему. По данным инсайдеров, «Большая N» разработала новый тип джойстика, использующего магниты.

Эта технология помогает джойстикам оставаться в центральном положении и предотвращает их дрейф. Система включает в себя магнитореологическую жидкость, чья вязкость изменяется под воздействием магнитного поля. Это обеспечивает стабильность и точность движений.

Данный шаг со стороны Nintendo особенно важен в свете исков, поданных против компании из-за проблемы дрейфа джойконов. Так, ещё в 2020 году группа владельцев Nintendo Switch подала коллективный иск против компании.

Пока что неясно, будет ли эта технология применена в новой портативной консоли Nintendo, известной как Switch 2. Однако подача патента является хорошим знаком, демонстрирующим желание компании найти решение проблемы.