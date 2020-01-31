Nintendo объяснила отказ выпустить новую карманную консоль Switch

”У нас нет планов по запуску новой модели Nintendo Switch в 2020 году”, - поделился исполнительный директор компании Сюнтаро Фурукава. Он отметил, что аудитория консоли, а также ее жизненные циклы имеют существенные различия с приставками других игроков рынка, в числе которых крупнейшие компании Sony и Microsoft. Так, по словам Фурукавы, консоль Switch, которая была выпущена три года назад,на данный момент находится лишь в середине своего жизненного пути.

Кроме того, сообщается, что буквально недавно Nintendo показала хороший результат в отчете о продажах своих устройств.