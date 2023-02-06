Nintendo оказалось невозможно засудить за недостатки Switch

Оказалось, что клиенты не могут выиграть дело в суде против Nintendo, поскольку лицензионное соглашение между конечным пользователем и японской корпорацией запрещает им подавать иск против компании.

Причём эти две семьи были достаточно хитры, чтобы подавать иски не от имени взрослых — в качестве истцов они использовались несовершеннолетних детей. Но даже в таком случае суд отказался вставать на их сторону.

Напомним, что проблема поломки Joy-Con уже не первый год вызывает обсуждения в Сети. Всё дело в том, что с самой первой ревизии Nintendo Switch стики на контроллерах консоли со временем ломались.

И вся «пикантность» ситуации в том, что большая «N» знает о проблеме, но никак не решает её. И проблемные стики на месте даже в последней версии устройства — Nintendo Switch OLED.