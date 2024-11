Nintendo отчиталась о продаже 146 млн консолей Switch с 2017 по 2024 год

Однако продажи считаются с марта 2017 года. Так, за период с марта 2017 года по 30 сентября 2024 года было продано 146,04 млн консолей Nintendo Switch. За последний квартал по всему миру было продано 2,62 млн консолей, «что свидетельствует о их непреходящей популярности».

Продажи ПО за последний квартал составили 39,64 млн копий. А самыми продаваемыми играми стали Nintendo Switch Sports с 14,37 млн копий, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom с 2,58 млн, Paper Mario: The Thousand-Year Door с 1,94 млн и Luigi’s Mansion 2 HD с 1,57 млн. В общей сложности с 2017 года было продано более 1,3 млрд игр для Nintendo Switch.