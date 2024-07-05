Nintendo отказалась от использования генеративного ИИ для разработки игр

Основная причина такого отношения к ИИ — не сами по себе технологии, а юридическая сторона. Когда при разработке игр используется ИИ, нет гарантий, что продукт полностью принадлежит разработчикам, так как генеративные модели обучают на разнообразном контенте, на который могут распространяться чьи-либо авторские права.

К тому же важны уникальные впечатления от игр, которые аудитории может подарить только Nintendo. Фурукава подчеркнул, что для компании это принципиально.

«В игровой индустрии технологии искусственного интеллекта давно развёрнуты — даже в качестве примера ИИ, который определяет модель поведения персонажей внутри игр. В свою очередь генеративные ИИ за последнее время стали темой жарких обсуждений — это технологии, которые могут быть использованы креативным образом, но которые создают определённые трудности в отношении прав на интеллектуальную собственность. Внутри компании есть накопленный годами опыт по производству самых оптимальных игровых проектов для нашей аудитории. Мы остаёмся гибкими в вопросе освоения новых технических решений, однако нам также важно оставаться теми, кто может предложить аудитории уникальные впечатления, реализованные без прямой зависимости от технологической базы», — отметил президент Nintendo.