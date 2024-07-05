Игры
Опубликовано 05 июля 2024, 09:45
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Nintendo отказалась от использования генеративного ИИ для разработки игр

Ради уникальности
Президент компании Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал возможность использования ИИ для разработки игр. По его словам, на сегодняшний день об этом не может идти речи.
Nintendo отказалась от использования генеративного ИИ для разработки игр

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Основная причина такого отношения к ИИ — не сами по себе технологии, а юридическая сторона. Когда при разработке игр используется ИИ, нет гарантий, что продукт полностью принадлежит разработчикам, так как генеративные модели обучают на разнообразном контенте, на который могут распространяться чьи-либо авторские права.

К тому же важны уникальные впечатления от игр, которые аудитории может подарить только Nintendo. Фурукава подчеркнул, что для компании это принципиально.

«В игровой индустрии технологии искусственного интеллекта давно развёрнуты — даже в качестве примера ИИ, который определяет модель поведения персонажей внутри игр. В свою очередь генеративные ИИ за последнее время стали темой жарких обсуждений — это технологии, которые могут быть использованы креативным образом, но которые создают определённые трудности в отношении прав на интеллектуальную собственность. Внутри компании есть накопленный годами опыт по производству самых оптимальных игровых проектов для нашей аудитории. Мы остаёмся гибкими в вопросе освоения новых технических решений, однако нам также важно оставаться теми, кто может предложить аудитории уникальные впечатления, реализованные без прямой зависимости от технологической базы», — отметил президент Nintendo.