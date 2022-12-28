Nintendo отказалась от производства усовершенствованной Switch Pro

По словам Линнемана, Nintendo на самом деле долгое время работала над более производительной консолью по сравнению с текущей версией. Но в итоге от него отказались из-за опасений провала, как было с Wii U.

При этом компания намерена выпустить консоль следующего поколения, которая может называться, например, Nintendo Switch 2. Это говорит о том, что новый продукт должен соответствовать всем характеристикам, которыми обладают конкуренты — Sony и Xbox.

Если это не удастся, у Nintendo могут возникнуть проблемы с поддержкой игр от сторонних разработчиков и ассортиментом.