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17:57, 28 декабря 2022
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Nintendo отказалась от производства усовершенствованной Switch Pro

В пользу консоли следующего поколения

Эксперт портала Digital Foundry Direct Джон Линнеман в одноимённом подкасте рассказал об отмене выхода мощной консоли Nintendo Pro в пользу устройства следующего поколения.

Nintendo отказалась от производства усовершенствованной Switch Pro

Фото: Tomsguide.com

По словам Линнемана, Nintendo на самом деле долгое время работала над более производительной консолью по сравнению с текущей версией. Но в итоге от него отказались из-за опасений провала, как было с Wii U.

При этом компания намерена выпустить консоль следующего поколения, которая может называться, например, Nintendo Switch 2. Это говорит о том, что новый продукт должен соответствовать всем характеристикам, которыми обладают конкуренты — Sony и Xbox.

Если это не удастся, у Nintendo могут возникнуть проблемы с поддержкой игр от сторонних разработчиков и ассортиментом.

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