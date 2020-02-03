Nintendo отказалась признавать конкурентами PlayStation 5 и Xbox Series X

Так, президент Nintendo Сюнтаро Фурукава хоть и признал тот факт, что рынок безусловно изменится в момент выхода новых Xbox и PlayStation, но при этом он считает, что данные два устройства не будут конкурировать с портативной консолью от Nintendo, так как они ориентированы на совершенно иную аудиторию.

При этом также стало известно, что в ближайшее время поклонникам компании вряд ли стоит ждать новой консоли от японского гиганта, так как, по словам Фурукавы, Nintendo Switch прямо сейчас находится примерно на середине собственного жизненного цикла.