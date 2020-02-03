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Nintendo отказалась признавать конкурентами PlayStation 5 и Xbox Series X
А также рассказал, что ждать новую консоль в ближайшее время не стоит
Уже в конце текущего года в продажу должны поступить новые консоли от Microsoft и Sony — Xbox Series X и PlayStation 5. Но, как оказалось, Nintendo не видит в этом проблемы, так как не считает, что данные устройства смогут составить конкуренцию их Nintendo Switch.
Так, президент Nintendo Сюнтаро Фурукава хоть и признал тот факт, что рынок безусловно изменится в момент выхода новых Xbox и PlayStation, но при этом он считает, что данные два устройства не будут конкурировать с портативной консолью от Nintendo, так как они ориентированы на совершенно иную аудиторию.
При этом также стало известно, что в ближайшее время поклонникам компании вряд ли стоит ждать новой консоли от японского гиганта, так как, по словам Фурукавы, Nintendo Switch прямо сейчас находится примерно на середине собственного жизненного цикла.