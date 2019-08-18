Nintendo открестилась от обмена старых Switch на новые

На днях пользователи социальных сетей из США и Канады начали сообщать о программе замены игровых приставок Nintendo Switch. Сообщалось, что компания Nintendo начала рассылать пользователям недавно купленных приставок Switch предложение поменять её на более новую версию.

Теперь журналистам ресурса The Verge удалось получить комментарий представителя Nintendo. Тот подчеркнул, что программы замены Nintendo Switch не существует и посоветовал проверять подобные слухи на портале поддержки support.nintendo.com.

Это довольно странно, учитывая массовость сообщений о письмах от североамериканского подразделения Nintendo и обилие подробностей в них.

Напомним, компания в июле обновила приставку Nintendo Switch, начало продаж запланировано на конец августа. Новая модель предлагает заметно увеличенное временем автономной работы.

Согласно сообщениям в соцсетих, пользователям предлагалось следующее. Чтобы поучаствовать в акции, «старая» приставка должна быть куплена после 17 июля в США или Канаде. Nintendo предлагает таким покупателям отправить приставку компании по почте и получить новую взамен без какой-либо доплаты.