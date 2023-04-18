Nintendo отсудила у сайта полмиллиона евро за хранение пиратских игр компании

Компания неоднократно требовала удалить нелегальный контент, но Dstorage игнорировала запросы, что привело к судебному иску.

Сообщается, что апелляционный суд Парижа признал ответственность владельцев сайта за нарушение авторских прав игровой компании, поскольку они не удалили пиратские копии проектов или не заблокировали к ним доступ на своем сайте 1fichier.com.

Отметим, что данный веб-сервис является достаточно крупным файловым хостингом с более чем 30 млн уникальных посетителей ежемесячно.

Проблема игнорирования запросов на удаление контента со стороны правообладателей не нова для Dstorage. В 2018 году ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр ESA (Entertainment Software Association) отметила, что 1fichier удалил контент только по 0,59% жалоб, а к 2020 году этот показатель упал до 0,12%.