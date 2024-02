Nintendo подала в суд на создателей самого популярного эмулятора Nintendo Switch

Yuzu — это бесплатная программа, вышедшая в 2018 году, позволяющая запускать игры с Nintendo Switch прямо на ПК. Создатели эмулятора — те же ребята, что сделали Citra, похожий проект, но для Nintendo 3DS.

Сами по себе эмуляторы легальны. А вот если запускать на них пиратские игры — уже совсем другое дело. Nintendo считает, что в Yuzu просто нет способа нормально играть в официально купленные игры.

В иске Nintendo утверждает, что Yuzu взламывает защиту игр, используя нелегальные ключи шифрования. Проще говоря, без этого эмулятор попросту не запустил бы пиратские копии.

А как мы помним, совсем недавно слили новенький The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, да еще и за две недели до релиза! Разумеется, Yuzu тут как тут — более миллиона загрузок пиратки и каждый пятый советует именно этот эмулятор.

Хотя сами разработчики Yuzu пиратские версии игр не раздают, Nintendo уверена, что большинство сайтов с ромами ведут именно на этот эмулятор.

А еще Nintendo недовольна тем, что Yuzu живет на пожертвования — на Patreon у них более 7000 подписчиков и доход порядка $ 30 000 в месяц.

Теперь компания требует в суде закрыть эмулятор и выплатить кругленькую сумму за убытки.