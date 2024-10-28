Nintendo покажет долгожданную консоль Switch 2 до конца октября

Источник PH Brazil, известный своими утечками, считает, что компания может представить устройство уже 29 октября, хотя подтверждения пока нет.

Nintendo до сих пор не разглашала деталей о Switch 2, лишь заявив, что новый портативный гаджет анонсируют в текущем финансовом году.

За последние месяцы в сеть утекли предполагаемые детали о дизайне и характеристиках будущей консоли, подогревая интерес публики.

Ожидается, что Nintendo представит Switch 2 до 5 ноября, когда пройдет встреча с инвесторами, чтобы продемонстрировать перспективы и укрепить интерес к компании.

Хотя эти сведения основаны лишь на предположениях и косвенных намёках, фанаты Nintendo надеются на скорый анонс.