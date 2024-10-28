Nintendo покажет долгожданную консоль Switch 2 до конца октября

Опубликовано 28 октября 2024, 16:481 мин.
Nintendo покажет долгожданную консоль Switch 2 до конца октябряНеожиданно, но приятно
Появились слухи, что Nintendo планирует анонсировать долгожданную консоль Switch 2 в ближайшие дни.
Источник PH Brazil, известный своими утечками, считает, что компания может представить устройство уже 29 октября, хотя подтверждения пока нет.
Nintendo до сих пор не разглашала деталей о Switch 2, лишь заявив, что новый портативный гаджет анонсируют в текущем финансовом году.
За последние месяцы в сеть утекли предполагаемые детали о дизайне и характеристиках будущей консоли, подогревая интерес публики.
Ожидается, что Nintendo представит Switch 2 до 5 ноября, когда пройдет встреча с инвесторами, чтобы продемонстрировать перспективы и укрепить интерес к компании.
Хотя эти сведения основаны лишь на предположениях и косвенных намёках, фанаты Nintendo надеются на скорый анонс.