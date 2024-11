Nintendo пошла войной на пиратов с Reddit

Компания требует от Reddit предоставить данные о пользователях, которые могут быть причастны к распространению пиратского контента.

Этот шаг последовал за иском против Джеймса «Archbox» Уильямса, модератора r/SwitchPirates. Nintendo обвиняет его в продаже модифицированных консолей Switch с предустановленными пиратскими играми.

Теперь компания планирует использовать юридические меры, чтобы получить доступ к записям о других пользователях, замешанных в пиратстве.

Ранее Reddit уже закрыл сабреддит r/newyuzupiracy, который занимался распространением эмуляторов и пиратских версий игр для Switch, включая популярные моды к The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.