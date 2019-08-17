Nintendo предлагает заменить старую приставку на новую бесплатно

Североамериканское подразделение компании Nintendo начало рассылать пользователям недавно купленных приставок Switch предложение поменять её на более новую версию. Об этой акции сообщили изначально пользователи социального новостного ресурс а Reddit.

Дело в том, что компания в июле обновила приставку Nintendo Switch, начало продаж запланировано на конец августа. Новая модель предлагает заметно увеличенное временем автономной работы.

Чтобы поучаствовать в акции, «старая» приставка должна быть куплена после 17 июля в США или Канаде. Nintendo предлагает таким покупателям отправить приставку компании по почте и получить новую взамен без какой-либо доплаты. Пока неясно, будет ли предлагаться аналогичная возможность в других регионах.