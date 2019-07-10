Nintendo представила новую приставку

Компания Nintendo представила новую игровую приставку. Switch Lite более простая и доступная, чем Switch. Приставка лишилась своего свойства, за которое и получила название Switch — она работает только в портативном режиме и не может переключаться к телевизору.

В отличие от Nintendo Switch, модель Lite обладает встроенными контроллерами, она более компактная, чем флагманская версия, и в ней отсутствует подставка.

На ней можно играть во все игры Nintendo Switch, которые поддерживают портативный режим, но использование некоторых игр будет ограничено . Если игра поддерживает такие функции Joy-Con, как вибрация HD, инфракрасная камера движения и управление движением, то некоторые из них будут недоступны на Nintendo Switch Lite.

Игроки могут подключить до восьми консолей Nintendo Switch или Switch Lite друг к другу для многопользовательских игр.

Размеры приставки составляют 208 х 91,1 х 13,9 мм, а вес — 275 граммов. Сенсорный дисплей уменьшился с 6,2 до 5,5 дюймов, а разрешение осталось прежним — 1280х720 пикселей.

Начало продаж Switch Lite запланировано на 20 сентября по рекомендованной розничной цене 200 долларов в США, на 100 долларов дешевле обычной Switch. Портативная приставка предлагается в трёх вариантах расцветки — жёлтый, голубой и серый. Российская цена пока не объявлена.