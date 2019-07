Nintendo представила обновлённую приставку Switch

Компания Nintendo скоро выпустит обновлённую версию стандартной поиставки Switch. Страничка с описанием модели уже появилась на японском сайте компании.

Начало продаж запланировано на конец августа, по крайней мере, на японском рынке. Цена составит 29 980 иен или 277 долларов без учёта налогов. Стоимость не изменилась по сравнению с оригинальной моделью Switch. Модель предлагается с разноцветными или серыми контроллерами.

В отличие от оригинальной Switch, новая версия имеет заявленное время автономной работы от 4,5 до 9 часов против прежних 2,5-6,5 часов. Точное время работы зависит от конкретной игры. Например, игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild на «старой» Switch протянет 3 часа, а на «новой» — 5,5 часа.