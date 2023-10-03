Nintendo прекратит поддержку карманной консоли Switch уже через год после анонса новой модели

В недавнем интервью японскому изданию Nikkei он подчеркнул, что его компания сделает акцент на текущем бизнесе Switch до конца текущего финансового года, который продлится до 31 марта 2024 года.

Но в то же время глава Nintendo добавил, что его компания продолжит поддерживать актуальную Switch и в следующем финансовом году (FY25), который начнется в апреле 2024 года и завершится в конце марта 2025 года.

Отметим, что ранее инсайдеры сообщали о выходе Nintendo Switch 2 весной 2024 года. Таким образом, явно прослеживается желание компании отказаться от своей нынешней портативки в угоду новинке уже через год после анонса последней.