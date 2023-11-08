Nintendo прокомментировала утечки о карманной консоли компании с двумя экранами

В ходе пресс-конференции, последовавшей за публикацией последних финансовых результатов компании, Фурукава-сан прокомментировал ожидаемую консоль Nintendo следующего поколения, указывая на неточности в утечках.

Например, он опроверг факт того, что девайс был продемонстрирован конкретным разработчикам программного обеспечения в 2022 году и что система была показана за закрытыми дверями на Gamescom этим летом.

Президент Nintendo также прокомментировал патент, демонстрирующий съемные экраны в консоли бренда, заявив, что он вполне может и не относиться к какому-то конкретному оборудованию компании.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщили о том, что Nintendo Switch 2 будет сопоставима по мощности с PS5 и Xbox Series, а анонс состоится в I половине 2024 года.