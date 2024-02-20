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Игры
Опубликовано 20 февраля 2024, 18:37
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Nintendo срочно перенесла онлайн-презентацию Direct из-за главы Xbox

Чтобы не пересекаться с конкурентом
Японская компания Nintendo внезапно отменила проведение своего традиционного мероприятия Direct, которые было запланировано на середину февраля 2024 года.

Игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил, что компания перенесла Direct на более поздний срок, потому что на изначальную дату мероприятия оказался назначен и крупный подкаст главы Microsoft Gaming Фила Спенсера и других известных лиц для обсуждения будущего платформы. По словам инсайдера, действия Nintendo заслуживают внимания, так как являются стратегической паузой.

Японской компании важно ни в чём не пересекаться с американцами и не сделать никаких противоречивых заявлений. Возможно, пауза нужна Nintendo, чтобы усовершенствовать свою презентацию в ответ на предстоящие планы Xbox.

«Эта отсрочка заслуживает внимания, особенно если учесть, с каким нетерпением ожидалось мероприятие Nintendo. Предыдущие сообщения от источников намекали на то, что в скором времени может состояться Nintendo Direct Mini Partner Showcase, наряду с сообщениями о полноценном Nintendo Direct, который, по слухам, состоится в те же сроки», — сообщило издание Nintendo Supply.

Источник:Nintendo Supply
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#NINTENDO
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#XBOX
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#Microsoft