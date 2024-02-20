Nintendo срочно перенесла онлайн-презентацию Direct из-за главы Xbox

Игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил, что компания перенесла Direct на более поздний срок, потому что на изначальную дату мероприятия оказался назначен и крупный подкаст главы Microsoft Gaming Фила Спенсера и других известных лиц для обсуждения будущего платформы. По словам инсайдера, действия Nintendo заслуживают внимания, так как являются стратегической паузой.

Японской компании важно ни в чём не пересекаться с американцами и не сделать никаких противоречивых заявлений. Возможно, пауза нужна Nintendo, чтобы усовершенствовать свою презентацию в ответ на предстоящие планы Xbox.

«Эта отсрочка заслуживает внимания, особенно если учесть, с каким нетерпением ожидалось мероприятие Nintendo. Предыдущие сообщения от источников намекали на то, что в скором времени может состояться Nintendo Direct Mini Partner Showcase, наряду с сообщениями о полноценном Nintendo Direct, который, по слухам, состоится в те же сроки», — сообщило издание Nintendo Supply.