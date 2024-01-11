Nintendo Switch 2 будет стоить всего $400 и получит 120 Гц дисплей

Это значительное повышение цены по сравнению с предыдущими моделями, что объясняется глобальной инфляцией и ослаблением японской иены.

Nintendo Switch 2, ожидаемая во II половине 2024 года, будет оснащена улучшенными характеристиками, включая процессор NVIDIA T239, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенного накопителя и увеличенную продолжительность работы от батареи.

Особенно примечательным является «прокачка» экрана до 120 Гц, что обещает более плавное и реалистичное изображение.

Повышение цены на новую модель Switch является редким явлением для потребительских товаров, но Nintendo уверена в своем решении, учитывая устоявшуюся позицию на глобальном рынке домашних игровых консолей и множество эксклюзивных игровых проектов.