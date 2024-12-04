Nintendo Switch 2 еще не анонсировали, а чехол для него уже появился в продаже

Эти утечки, подхваченные пользователями Reddit, подогревают ожидания и намекают на скорый анонс новой модели.

Nintendo обещала представить следующее поколение Switch до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2025 года.

По слухам, Switch 2 будет оснащена чипсетом NVIDIA Tegra T239 с поддержкой DLSS и трассировки лучей, 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом 256 ГБ.