Nintendo Switch 2 еще не анонсировали, а чехол для него уже появился в продаже

Опубликовано 04 декабря 2024, 07:011 мин.
Nintendo Switch 2 еще не анонсировали, а чехол для него уже появился в продажеЖдем скорого анонса?
На сайте Alibaba были обнаружены изображения чехла и защитного стекла для Nintendo Switch 2, хотя сама консоль еще официально не представлена.
Эти утечки, подхваченные пользователями Reddit, подогревают ожидания и намекают на скорый анонс новой модели.
Nintendo обещала представить следующее поколение Switch до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2025 года.
По слухам, Switch 2 будет оснащена чипсетом NVIDIA Tegra T239 с поддержкой DLSS и трассировки лучей, 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом 256 ГБ.
Хотя ожидается, что мощность устройства будет уступать даже Xbox Series S, оптимизация игр может позволить достичь высокой производительности.
Запуск новой консоли, вероятно, станет ключевым событием, учитывая, что оригинальный Switch остается популярным уже восемь лет.