Nintendo Switch 2 получит магнитные крепления контроллеров вместо стандартных

Опубликовано 28 апреля 2024, 16:30
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Nintendo Switch 2 получит магнитные крепления контроллеров вместо стандартныхНо выйдет, скорее всего, в 2025 году
Испанские инсайдеры из издания Vandal сообщили, что консоль Nintendo Switch 2 лишится текущей системы крепления геймпадов Joy-Con. Новое поколение Nintendo Switch будет оборудовано магнитными фиксаторами для контроллеров.
Вероятно, по этой причине Switch 2 будет больше по размеру, чем Nintendo Switch. Должны улучшиться эргономичность и в целом комфорт взаимодействия с устройством.
По информации источника, дизайн Switch 2 не изменится. Уточняется также, что с новой консолью будут совместимы полноценные контролеры вроде Pro Controller, а Joy-Con, скорее всего, даже при наличии новых магнитных креплений, будут лишены поддержки.
Изначально Nintendo заявляла о выходе Switch 2 в конце 2024 года, теперь речь идёт о 2025. Почему так, не сообщается, но инсайдеры говорят, что Nintendo использует время «простоя» для разработки стартового каталога игр.
Источник:Vandal
Автор:Андрей Кадуков