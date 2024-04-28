Nintendo Switch 2 получит магнитные крепления контроллеров вместо стандартных

Вероятно, по этой причине Switch 2 будет больше по размеру, чем Nintendo Switch. Должны улучшиться эргономичность и в целом комфорт взаимодействия с устройством.

По информации источника, дизайн Switch 2 не изменится. Уточняется также, что с новой консолью будут совместимы полноценные контролеры вроде Pro Controller, а Joy-Con, скорее всего, даже при наличии новых магнитных креплений, будут лишены поддержки.

Изначально Nintendo заявляла о выходе Switch 2 в конце 2024 года, теперь речь идёт о 2025. Почему так, не сообщается, но инсайдеры говорят, что Nintendo использует время «простоя» для разработки стартового каталога игр.