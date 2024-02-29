Nintendo Switch 2 уже несколько лет как готова и будет стоить от $400 до $500

Согласно инсайдерской информации от людей, близких к NVIDIA, компания Nintendo уже несколько лет как закончила разработку Switch 2, но пока не торопится с релизом.

Вот что известно о Switch 2 на данный момент:

Процессор: специальный чип от Nvidia на базе архитектуры Ampere с 1280 ядрами и 8 нм техпроцессом от Samsung.

специальный чип от Nvidia на базе архитектуры Ampere с 1280 ядрами и 8 нм техпроцессом от Samsung. Память: от 8 ГБ до 16 ГБ.

от 8 ГБ до 16 ГБ. Цена: от $400 до $500. Возможен и более бюджетный вариант за $349, чтобы конкурировать с консолями нового поколения.

Эти характеристики заметно более продвинутые, чем у текущей Nintendo Switch, что позволит запускать на консоли более требовательные игры.

К тому же, инсайдеры подтверждают, что слухи о технической начинке, опубликованные Digital Foundry в прошлом году, практически полностью верны.

Любопытная деталь: изначально AMD претендовала на разработку чипов для Switch 2, но контракт в итоге перешел к NVIDIA.

Интересно, что Nintendo держит готовую консоль под замком, выжидая, пока текущее поколение Switch не исчерпает себя с точки зрения продаж.

Ориентировочная дата выхода Nintendo Switch 2 — март 2025. Стоит отметить, что это пока слухи, и официальных заявлений от Nintendo не поступало.