Nintendo Switch 2 уже несколько лет как готова и будет стоить от $400 до $500

Nintendo Switch 2 уже несколько лет как готова и будет стоить от $400 до $500Ах, вот так, значит, да?
Согласно инсайдерской информации от людей, близких к NVIDIA, компания Nintendo уже несколько лет как закончила разработку Switch 2, но пока не торопится с релизом.
Вот что известно о Switch 2 на данный момент:
- Процессор: специальный чип от Nvidia на базе архитектуры Ampere с 1280 ядрами и 8 нм техпроцессом от Samsung.
- Память: от 8 ГБ до 16 ГБ.
- Цена: от $400 до $500. Возможен и более бюджетный вариант за $349, чтобы конкурировать с консолями нового поколения.
Эти характеристики заметно более продвинутые, чем у текущей Nintendo Switch, что позволит запускать на консоли более требовательные игры.
К тому же, инсайдеры подтверждают, что слухи о технической начинке, опубликованные Digital Foundry в прошлом году, практически полностью верны.
Любопытная деталь: изначально AMD претендовала на разработку чипов для Switch 2, но контракт в итоге перешел к NVIDIA.
Интересно, что Nintendo держит готовую консоль под замком, выжидая, пока текущее поколение Switch не исчерпает себя с точки зрения продаж.
Ориентировочная дата выхода Nintendo Switch 2 — март 2025. Стоит отметить, что это пока слухи, и официальных заявлений от Nintendo не поступало.