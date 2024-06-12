Nintendo Switch разогнали и научили запускать ААА-игры в 60 fps

Видео, опубликованное на YouTube-канале naga, демонстрирует модифицированную система с 8 ГБ ОЗУ и процессором, разогнанным до 2703 МГц, графическим процессором до 1497 МГц и оперативной памятью до 3033 МГц.

Такой вариант консоли оказался способен стабильно запускать такие игры, как GTA: San Andreas, Red Dead Redemption, Monster Hunter Rise, Assassin's Creed Black Flag и Xenoblade Chronicles 3 при 60 кадрах в секунду.

Однако Dragon Quest XI S испытывает трудности с поддержанием выше 30-40 кадров в секунду даже на разогнанной системе.

Ранее проведенные тесты показали, что консоль Nintendo Switch в основном ограничена 4 ГБ ОЗУ, и увеличение до 8 ГБ дает ощутимые преимущества.

Недостаток оперативной памяти является одной из главных проблем не только Nintendo Switch, но и самой слабой консоли текущего поколения — Xbox Series S.