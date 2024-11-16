Nintendo Switch стала первой консолью в истории с играми от всех издателей

Опубликовано 16 ноября 2024, 21:001 мин.
Nintendo Switch стала первой консолью в истории с играми от всех издателейНа ней выходили игры и для других консолей
В ходе мероприятия, посвящённого премьере игры LEGO Horizon Adventures от Sony, стало известно, что Nintendo Switch — первая и единственная консоль в истории игровой индустрии, на которой в разное время выходили тайтлы от всех издателей, как современных, так и уже ушедших с рынка. И владельцы всех игровых платформ также выпускали игры для Switch.
© Nintendo
На консоли от Nintendo ранее вышел симулятор бейсбола MLB The Show от San Diego Studio, принадлежащей Sony, однако издателем выступала MLB Advanced Media. А вышедшие на днях продукты студии Guerrilla Games уже распространяет PlayStation Publishing.
Выпускала игры для Switch и Microsoft: Pentiment, Grounded, Minecraft, Ori and the Blind Forest. А ещё выходили тайтлы от Sega, Atari, SNK, Bandai, Valve.
При этом Nintendo, не портирует игры на консоли конкурентов. Нет версий ни для ПК, ни для PlayStation, Xbox, Steam Deck.