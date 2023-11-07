Nintendo уверена, что сможет продать ещё больше игр пользователям консолей Switch

В Nintendo уверены, что смогут продать такое количество игр, что операционный доход составит не менее 500 млрд иен, или $3,3 млрд по сравнению с 450 млрд иен ранее. Компания также заявила, что рассчитывает продать ещё порядка 5 млн копий игр, повысив свой прогноз до 185 млн копий.

В финансовом отношении новый прогноз основан на более слабой стоимости иены, чем ранее, хотя и не оправдал средних ожиданий аналитиков в 529 млрд иен.