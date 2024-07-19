Nintendo вот-вот анонсирует Switch 2, но продолжает выпускать аксессуары для ее предшественника

Опубликовано 19 июля 2024, 07:44
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Nintendo вот-вот анонсирует Switch 2, но продолжает выпускать аксессуары для ее предшественникаЖадность она такая
Nintendo готовится анонсировать Switch 2 в начале следующего года, но продолжает выпускать аксессуары для текущей модели.
Недавно компания представила новый зарядный стенд для контроллеров Joy-Con, который поступит в продажу 17 октября.
Он будет совместим как с Joy-Con, так и с беспроводными контроллерами NES для Switch Online. Зарядное устройство можно подключить к одному из USB-портов док-станции Switch или к отдельному зарядному устройству USB-C.
В то время как Switch 2 может получить редизайн Joy-Con, новый стенд позволит владельцам старых контроллеров продолжать их использовать.
Nintendo, вероятно, пытается поддерживать интерес к текущей модели, увеличивая продажи аксессуаров перед праздниками. Так, недавно были анонсированы новые игры в сериях Legend of Zelda и Mario & Luigi.