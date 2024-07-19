Nintendo вот-вот анонсирует Switch 2, но продолжает выпускать аксессуары для ее предшественника

В то время как Switch 2 может получить редизайн Joy-Con, новый стенд позволит владельцам старых контроллеров продолжать их использовать.

Nintendo, вероятно, пытается поддерживать интерес к текущей модели, увеличивая продажи аксессуаров перед праздниками. Так, недавно были анонсированы новые игры в сериях Legend of Zelda и Mario & Luigi.