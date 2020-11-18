Nintendo выпустила в России новую портативную консоль в стиле советской "Электроники" с "Ну, Погоди!"

Размеры самой консоли небольшие: 112 х 67 х 12,5 мм. При этом устройство оснащено полноценным цветным дисплеем и автономностью до 8 часов. Что же касательно цены, то в России Nintendo Game & Watch оценили в 4,999 рублей. По словам представителей компании, устройство будет находиться в продаже достаточно ограниченное время — до 31 марта 2021 года. В дальнейшем, если складские запасы закончатся, консоль уже нельзя будет приобрести у партнеров Nintendo.