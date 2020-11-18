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Nintendo выпустила в России новую портативную консоль в стиле советской "Электроники" с "Ну, Погоди!"
Игроки со стажем явно будут довольны
Как стало известно, компания Nintendo выпустила в России свою новую портативную консоль. Особенную ценность новинки для российского покупателя добавляет тот факт, что предок устройства от Nintendo послужил в свое время прототипом для советской консоли “Электроника” с героями “Ну, Погоди!”.
Называется новая мини-консоль Nintendo Game & Watch и в нее, судя по официальным данным, уже “вшито” несколько игр. В их числе можно отыскать Super Mario Bros. (версия NES), Ball (версия Марио) и Super Mario Bros.: The Lost Levels. Также в Game & Watch имеется функция цифровых часов.
Размеры самой консоли небольшие: 112 х 67 х 12,5 мм. При этом устройство оснащено полноценным цветным дисплеем и автономностью до 8 часов. Что же касательно цены, то в России Nintendo Game & Watch оценили в 4,999 рублей. По словам представителей компании, устройство будет находиться в продаже достаточно ограниченное время — до 31 марта 2021 года. В дальнейшем, если складские запасы закончатся, консоль уже нельзя будет приобрести у партнеров Nintendo.