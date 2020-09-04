Nintendo выпустит "королевскую битву" по игре Super Mario Bros

Сообщается, что выход игры запланирован на октябрь, а именно на первое число. Однако стоит отметить, что сыграть в грядущий тайтл смогут лишь пользователи с подпиской Nintendo Switch Online.

Кроме того, уже 18 сентября для покупки станет доступным сборник обновленных классических игр Super Mario 3D All Stars. В его состав входят как Super Mario 64, так и Super Mario Galaxy и Super Mario Sunshine. Поскольку продажа данного сборника приурочена к мероприятию Nintendo’s 35th anniversary celebration of Super Mario Bros, купить его можно лишь до 31 марта следующего года.