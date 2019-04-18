Nintendo выпустит маленькую и дешёвую приставку перед дорогой и мощной

Компания Nintendo выпустит удешевлённую версию игровой приставки Switch. Об этом рассказало японское издание Nikkei.

Релиз ожидается осенью 2019 года. Модель окажется не только дешевле, но и компактнее текущего поколения Nintendo Switch. При этом сохранится возможность использовать приставку не только как портативное устройство, но и как стационарное в связке с телевизором.

Выход более дорогой приставки следующего поколения состоится позднее. Приставка должна получить серьёзные изменения по сравнению со Switch. Ранее сообщалось, что такая приставка может выйти уже до конца текущего года. Судя по всему, нам придётся подождать немного дольше, а скрасить ожидание производитель решил с помощью компактной версии Switch.