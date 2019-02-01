Nintendo выпустит маленькую и недорогую версию портативной консоли Switch

Компания Nintendo разрабатывает уменьшенную и удешевлённую гибридной игровой приставки Switch. Об этом рассказало японское издание Nikkei.

Акцент в новой приставке сделан на портативности. Также буде снижена цена. Этого добьются урезав некоторые функциональные возможности приставки. Правда, пока неясно каких именно функций лишится будущая Switch.

По данным источника, Nintendo уже начала работать с многочисленными поставщиками и разработчиками игр, проинформировав их, что консоль дебютирует в 2019 году.

Также Nintendo планирует запустить новый сервис для «игровых энтузиастов, желающих платить больше». Он заработает тоже в 2019 году. Скорее всего это будет новая подписка на игры.