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Опубликовано 15 августа 2024, 07:15
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Nintendo выпустит новую портативную консоль Switch 2 «как можно позже»

Японцы умеют расстраивать
Nintendo может отложить запуск своей новой портативной консоли, Switch 2, до апреля 2025 года или даже позже, согласно данным, озвученным на подкасте GamesIndustry.biz.
Nintendo выпустит новую портативную консоль Switch 2 «как можно позже»
© VGC

По словам Криса Дринга разработчикам было сообщено, что не стоит ожидать выхода консоли в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2025 года.

«Ни один разработчик, с которым я говорил, не ожидает запуска в этом финансовом году», — заявил Дринг. «Некоторые надеются на релиз в апреле или мае, то есть всё равно в начале следующего года, но чуть позже»..

Напомним, что Switch, запущенная в марте 2017 года, уже находится на рынке 8 лет и за это время успела стать самой долгоживущей консолью Nintendo. К июлю 2024 года Switch превзошла Famicom по продолжительности жизненного цикла перед заменой.

По состоянию на конец июня 2024 года Nintendo продала 143.42 млн единиц Switch и планирует продать ещё 13.5 млн консолей до конца текущего финансового года.

Если эта цель будет достигнута, Switch приблизится к рекорду по продажам консолей, который на данный момент принадлежит PS2.

Источник:VGC
Автор:Булат Кармак
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#Nintendo Switch
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#портативная консоль