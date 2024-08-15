Nintendo выпустит новую портативную консоль Switch 2 «как можно позже»

По словам Криса Дринга разработчикам было сообщено, что не стоит ожидать выхода консоли в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2025 года.

«Ни один разработчик, с которым я говорил, не ожидает запуска в этом финансовом году», — заявил Дринг. «Некоторые надеются на релиз в апреле или мае, то есть всё равно в начале следующего года, но чуть позже»..

Напомним, что Switch, запущенная в марте 2017 года, уже находится на рынке 8 лет и за это время успела стать самой долгоживущей консолью Nintendo. К июлю 2024 года Switch превзошла Famicom по продолжительности жизненного цикла перед заменой.

По состоянию на конец июня 2024 года Nintendo продала 143.42 млн единиц Switch и планирует продать ещё 13.5 млн консолей до конца текущего финансового года.

Если эта цель будет достигнута, Switch приблизится к рекорду по продажам консолей, который на данный момент принадлежит PS2.