Nintendo забрала себе сайт некогда популярного эмулятора Switch

Об этом стало известно примерно через месяц после сообщений о том, что ведущий разработчик Ryujinx заключил сделку с Nintendo и прекратил работу над проектом.

Видимо, передача домена стала частью этого соглашения, что означает фактическое прекращение деятельности одного из самых популярных эмуляторов консоли.

Ryujinx — не единственный эмулятор, попавший под «удар» Nintendo в 2024 году. Компания также добилась закрытия другого известного эмулятора Switch — Yuzu.