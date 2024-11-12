Nintendo забрала себе сайт некогда популярного эмулятора Switch

Опубликовано 12 ноября 2024, 10:191 мин.
Nintendo забрала себе сайт некогда популярного эмулятора SwitchКакая-то безысходность
Nintendo of America получила права на домен ryujinx.org — официальный сайт эмулятора Nintendo Switch Ryujinx.
Об этом стало известно примерно через месяц после сообщений о том, что ведущий разработчик Ryujinx заключил сделку с Nintendo и прекратил работу над проектом.
Видимо, передача домена стала частью этого соглашения, что означает фактическое прекращение деятельности одного из самых популярных эмуляторов консоли.
Ryujinx — не единственный эмулятор, попавший под «удар» Nintendo в 2024 году. Компания также добилась закрытия другого известного эмулятора Switch — Yuzu.
Компания активно преследует разработчиков и пользователей эмуляторов, а также авторов, распространяющих контент с нарушением авторских прав.
В ноябре Nintendo подала в суд на популярного стримера Every Game Guru, обвиняя его в демонстрации еще не выпущенных игр и «пропаганде пиратства».