Nintendo закрыла эмулятор карманной консоли Switch и пригрозила судом его создателю

Но на это корпорация не остановилась. Разработчики Android-эмулятора Switch, Skyline, остановили разработку, опасаясь юридических проблем.

Всё дело в том, что большая «N» обратилась с претензией и к ним. Компания пригрозила им судом в случае продолжения разработки.

Девелоперы сообщили, что они не станут удалять GitHub-репозиторий проекта и сборки, а исходный код будет доступен публично.

При этом они уточнили, что следующий их проект будет направлен на эмуляцию ПК-игр на Android.

Несмотря на действия Nintendo, разработчики эмуляторов, таких как Ryujinx, заявили, что это не означает конец эмуляторов. Они обещали продолжить разработку своего детища.