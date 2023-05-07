Nintendo закрыла эмулятор карманной консоли Switch и пригрозила судом его создателю

Nintendo закрыла эмулятор карманной консоли Switch и пригрозила судом его создателюНо есть и те, кто не планирует сдаваться
Nintendo вновь громко заявила о своих правах, на этот раз преследуя создателей Lockpick — популярного проекта, который позволяет пользователям «извлекать» свои цифровые ключи с консолей Switch и загружать их на эмуляторы для ПК.
Но на это корпорация не остановилась. Разработчики Android-эмулятора Switch, Skyline, остановили разработку, опасаясь юридических проблем.
Всё дело в том, что большая «N» обратилась с претензией и к ним. Компания пригрозила им судом в случае продолжения разработки.
Девелоперы сообщили, что они не станут удалять GitHub-репозиторий проекта и сборки, а исходный код будет доступен публично.
При этом они уточнили, что следующий их проект будет направлен на эмуляцию ПК-игр на Android.
Несмотря на действия Nintendo, разработчики эмуляторов, таких как Ryujinx, заявили, что это не означает конец эмуляторов. Они обещали продолжить разработку своего детища.