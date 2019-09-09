Nintendo запатентовала новый тип контроллеров для своей портативной консоли

Так, японский производитель консолей подал новую заявку на патент на территории США. В нем говорится о том, что компания хочет закрепить за собой интеллектуальное право на привычные нам всем Joy-Con, правда с немного измененным функционалом. Если компания все же выпустит новый тип контроллера, то благодаря обновленной шарнирной конструкции, верхняя его половина будет иметь возможность “согнуться”, чтобы обеспечить игроку более эргономичный захват. Причем работать это все будет вне зависимости от того, подключены контроллеры или нет.