Nintendo запустит Tetris на «древней» консоли NES

Строго говоря, «Тетрис» уже давно запускается на NES, но это была лишь возможность запуска с картриджей для этой консоли. Версия «Тетрис» для NES вышла ещё в 1989 году.

Теперь же восьмибитная версия Tetris будет включена в онлайн-библиотеку Nintendo Switch для игры на NES, это произойдёт 12 декабря. Об этом сообщило американское подразделение Nintendo.