Nintendo запустит Tetris на «древней» консоли NES

Опубликовано 05 декабря 2024, 13:301 мин.
Nintendo запустит Tetris на «древней» консоли NESБудет реализована онлайн-версия
Стали известны планы компании Nintendo по развёртыванию онлайн-версии легендарной игры Tetris на консолях NES. Nintendo Entertainment System (NES) — восьмибитная игровая консоль, выпущенная Nintendo в 1983 году.
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Строго говоря, «Тетрис» уже давно запускается на NES, но это была лишь возможность запуска с картриджей для этой консоли. Версия «Тетрис» для NES вышла ещё в 1989 году.
Теперь же восьмибитная версия Tetris будет включена в онлайн-библиотеку Nintendo Switch для игры на NES, это произойдёт 12 декабря. Об этом сообщило американское подразделение Nintendo.