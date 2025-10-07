Nintendo засудит игрока-пирата на $4,5 млн за взлом консолей Switch

По информации портала tom’s HardWare, иск был подан в начале октября США, где Nintendo потребовала компенсации в размере $4,5 млн. Игровой гигант утверждает, что Уильямс запустил сообщество, специально посвящённое пиратскому контенту для Switch. Это онлайн-сообщество направляло пользователей на внешние платформы, где они могли загружать нелегальные игры, оказывало техническую поддержку для модификации — или попросту взлома — консолей и принимало пожертвования в виде подарочных карт Nintendo eShop. В судебном иске также утверждается, что Уильямс разрабатывал и продвигал инструменты, содержавшие пиратские библиотеки игр для Switch.

В марте 2024 года Nintendo вынесла Уильямсу официальное предупреждение, призвав его прекратить свою деятельность. Первоначально Уильямс казался открытым для диалога, но позже он отрицал какую-либо причастность к нарушениям и удалил доказательства, которые могли бы подтвердить претензии.