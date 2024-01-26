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Игры
Опубликовано 26 января 2024, 15:45
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Nintendo засудит разработчиков Palworld за «покемонов» в игре

Потому это «незаконное использование интеллектуальной собственности»
Игровая компания Nintendo отреагировала на растущую популярность, и её последствия, игры Palworld от компании PocketPair. Геймеры прозвали Palworld Pokémon with guns, что значит «Покемоны с оружием».
Nintendo засудит разработчиков Palworld за «покемонов» в игре

© PocketPair

В этой игре геймер может использовать оружие, чтобы ловить и тренировать сказочных существ — «приятелей», или Палов. В Nintendo заявили о начале расследования, чтобы выяснить все подробности и принять меры для зашиты интеллектуальной собственности. Сериал про покемонов создавался на инвестиции Nintendo, Game Freak и Creatures.

На данный момент Palworld находится в открытом доступе в Steam, с 18 января игра продалась в количестве 8 млн копий. Критики положительно оценили продукт, но возникли споры из-за сходства с сериалом про покемонов.

«Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры в отношении любых действий, нарушающих права на интеллектуальную собственность, связанную с покемонами», — заявила компания-владелец Pokémon.

В свою очередь, глава PocketPair Такуро Мизобе в соцсети Х сообщил, что сотрудников компании начали оскорблять в комментариях и даже угрожали расправой. «Мы получили клеветнические комментарии о наших художниках и несколько твитов, которые близки к угрозам убийства», — заявил Мизобе.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Покемоны
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#авторское право
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#NINTENDO
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#Pokemon