Nintendo «засветила» новую портативную Switch Pro в свежем обновлении прошивки

Речь идёт о файле обновления под номером 12.0.0. Энтузиаст под ником OatmealDome покопался в нём и обнаружил упоминание условного Nintendo Switch Pro — следующего поколения портативной Switch, пишет Comic Book.

Так, в прошивке нашлась строка, явно отвечающая за обновление ПО док-станции. Напомним, что нынешняя платформа портативной консоли умеет скачивать и устанавливать апдейты.

Также в коде нашлось место упоминанию 4К-разрешению. Именно оно, согласно более ранним утечкам, является отличительной особенностью новинки.

Стоит отметить, что инсайдеры ранее утверждали, что Nintendo анонсирует свою новую консоль осенью 2021 года. Учитывая, что девайс «отметился» в свежем обновлении прошивки, можно ожидать, что их слова окажутся верными.