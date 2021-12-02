«Низкий доход, но зато несколько консолей»: создан портрет типичного геймера

Один из них, за авторством аналитиков GWI, продемонстрировал портрет среднестатистического игрока в видеоигры. Оказалось, что это мужчина из поколения Z (его представители родились в период с 1997 по 2012 года), обладающий средним или низким доходом.

При этом «ради полного погружения» у него имеется сразу несколько игровых консолей. Например, у 39% владельцев PlayStation 5 есть Nintendo Switch, а у 37% тех, кто обладает Xbox One, также есть и PlayStation 4.

В то же время аналитики утверждают, что за последние годы в число геймеров влились и более взрослые люди. Только за последние три года среди игровой индустрии наблюдается большой приток людей старше 55 лет.