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Игры
Опубликовано 08 апреля 2024, 08:02
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Новая Battlefield может оказаться игрой про войну НАТО с ЧВК

Интересно, что это будет за противостояние?
В сети появились слухи о том, что следующая часть Battlefield может быть посвящена конфликту между НАТО и частной военной компанией.
Новая Battlefield может оказаться игрой про войну НАТО с ЧВК
© Ferra.ru

Информация исходит от пользователя DANNYonPC, который ссылается на инсайды журналиста Тома Хендерсона, ранее сбывшиеся в отношении Battlefield 2042.

Если слухи подтвердятся, то Battlefield 7 будет происходить в современном мире. Это может означать, что в игре будет одиночная кампания, рассказывающая историю противостояния НАТО и ЧВК.

Некоторые фанаты полагают, что такой выбор позволит разработчикам избежать привязки к конкретному реальному конфликту и возможных ошибок, связанных с ним.

Официальной информации о Battlefield 7 пока нет. EA DICE не подтверждала и не опровергала слухи о сюжете игры.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#BATTLEFIELD
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#игры
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#НАТО