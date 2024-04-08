Новая Battlefield может оказаться игрой про войну НАТО с ЧВК

Информация исходит от пользователя DANNYonPC, который ссылается на инсайды журналиста Тома Хендерсона, ранее сбывшиеся в отношении Battlefield 2042.

Если слухи подтвердятся, то Battlefield 7 будет происходить в современном мире. Это может означать, что в игре будет одиночная кампания, рассказывающая историю противостояния НАТО и ЧВК.

Некоторые фанаты полагают, что такой выбор позволит разработчикам избежать привязки к конкретному реальному конфликту и возможных ошибок, связанных с ним.

Официальной информации о Battlefield 7 пока нет. EA DICE не подтверждала и не опровергала слухи о сюжете игры.