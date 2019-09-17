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Сегодня 10:26

Новая Call of Duty станет одной из самых жестоких игр о войне

Судьба игры в России все также неизвестна
В сети появилась информация о том, что американское рейтинговое агентство ESRB выдало новой части Call of Duty под названием Call of Duty: Modern Warfare возрастную квалификацию “Только для взрослых” (17+). Кроме этого, из описания комиссии стали известны новые подробности о шутере.

Важно отметить, что дальше будет описание игры, в котором могут содержаться спойлеры, так что если вы хотите пройти сюжетную часть новой Call of Duty, не зная о ней ничего, то читайте новость на свой страх и риск.

Так, в игре будет целая сцена, в рамках которой игроку придется пытать неизвестного персонажа водой, а по итогу пыток пленник может быть даже казнен. Также в игре могут встретиться сцены, в которых у заложников взрываются начиненные взрывчаткой жилеты, а гражданские лица, в число которых входят и дети, умирают в результате газовой атаки.

С учетом реалистичной графики, намечается что-то интересное

Помимо этого в игре есть моменты, когда террористы угрожают жизни детей, при этом порой расстреливая их. Также в одной из миссий игроку, примерив на себя роль маленькой девочки, предстоит сражаться с противником, держащим ее брата в заложниках.

Напомним, что выход игры в России запланирован на 25 октября на Xbox One и РС. Судьба версии игры для PlayStation 4 на территории нашей страны все еще остается туманной.

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