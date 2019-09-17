Новая Call of Duty станет одной из самых жестоких игр о войне

Важно отметить, что дальше будет описание игры, в котором могут содержаться спойлеры, так что если вы хотите пройти сюжетную часть новой Call of Duty, не зная о ней ничего, то читайте новость на свой страх и риск.

Так, в игре будет целая сцена, в рамках которой игроку придется пытать неизвестного персонажа водой, а по итогу пыток пленник может быть даже казнен. Также в игре могут встретиться сцены, в которых у заложников взрываются начиненные взрывчаткой жилеты, а гражданские лица, в число которых входят и дети, умирают в результате газовой атаки.