Новая часть The Sims будет условно-бесплатной со старта

Это означает, что основная игра будет доступна для скачивания бесплатно, без необходимости покупки или подписки. Компания также уточнила, что не будет использовать «механики энергии», что исключает одну из распространённых систем монетизации в мобильных играх.

Игра будет разработана с нуля и включит в себя внутриигровой рынок с официальным и пользовательским контентом, как бесплатным, так и платным. EA планирует добавлять новый контент со временем.

Например, основные функции, такие как погода, будут доступны всем в базовой игре, а затем будут дополнены платными наборами.

Интересно, что новая игра будет сосуществовать с текущей частью The Sims 4, которая также будет продолжать получать новый контент. Это подтверждает стратегию EA по расширению вселенной The Sims, предлагая игрокам разнообразные опции для развлечения.