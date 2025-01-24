Игры
Опубликовано 24 января 2025, 07:01
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Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсинга

Мультиплеера не будет
На выставке Xbox Developer Direct 2025, компания Bethesda Softworks объявила дату релиза новой части франшизы DOOM: DOOM: The Dark Ages.
Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсинга
© Wccftech

Игра выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Владельцы Game Pass смогут получить доступ к игре с первого дня.

Разработчики подтвердили, что игра не поддерживает видеокарты без рейтрейсинга. Это значит, что владельцы старых GPU без аппаратной поддержки технологии не смогут её запустить.

DOOM: The Dark Ages делает ставку на полный рейтрейсинг для освещения и отражений, а также использует DLSS 4 для повышения производительности.

Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсинга
© Wccftech

Предзаказы уже открыты. Базовая версия игры стоит $79.99, а Premium Edition — $109.99, включающая DLC, артбук и дополнительные скины. Также доступен коллекционный набор за $199.99, который включает статуэтку DOOM Slayer.

Игра будет исключительно однопользовательской, так как разработчики решили сосредоточиться на создании лучшей одиночной кампании.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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