Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсинга

Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсингаМультиплеера не будет
Игра выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Владельцы Game Pass смогут получить доступ к игре с первого дня.
Разработчики подтвердили, что игра не поддерживает видеокарты без рейтрейсинга. Это значит, что владельцы старых GPU без аппаратной поддержки технологии не смогут её запустить.
DOOM: The Dark Ages делает ставку на полный рейтрейсинг для освещения и отражений, а также использует DLSS 4 для повышения производительности.
Предзаказы уже открыты. Базовая версия игры стоит $79.99, а Premium Edition — $109.99, включающая DLC, артбук и дополнительные скины. Также доступен коллекционный набор за $199.99, который включает статуэтку DOOM Slayer.
Игра будет исключительно однопользовательской, так как разработчики решили сосредоточиться на создании лучшей одиночной кампании.