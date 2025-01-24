Новая DOOM не запустится на видеокартах без поддержки рейтрейсинга

Игра выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Владельцы Game Pass смогут получить доступ к игре с первого дня.

Разработчики подтвердили, что игра не поддерживает видеокарты без рейтрейсинга. Это значит, что владельцы старых GPU без аппаратной поддержки технологии не смогут её запустить.

DOOM: The Dark Ages делает ставку на полный рейтрейсинг для освещения и отражений, а также использует DLSS 4 для повышения производительности.