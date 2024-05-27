Новая игра от создателей Counter-Strike и Dota засветилась в Steam

В базе данных Steam пользователи обнаружили упоминание о новой игре компании — шутере под названием Deadlock. На одной из страниц базы данных платформы было замечено подтверждение разработки.

В данный момент Valve проводит закрытое тестирование игры, в котором участвуют сотрудники компании и их родственники.

В общей сложности тестирование охватывает около 700 человек. Разработчики активно работают над проектом, регулярно выпуская обновления для Deadlock.

Кроме того, в сети появились арты из предстоящей визуальной новеллы Deadlock. Существует вероятность, что вместе с анонсом или выпуском игры будет представлен одноименный комикс.

Слухи о разработке Deadlock начали циркулировать еще в мае, когда инсайдеры опубликовали несколько изображений и описаний персонажей. На прошлой неделе в интернет утекло видео с геймплеем, что вызвало волну обсуждений среди игроков.