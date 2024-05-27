Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 27 мая 2024, 07:08
1 мин.

Новая игра от создателей Counter-Strike и Dota засветилась в Steam

Следующий этап — официальный анонс
У нового проекта Valve все меньше шансов стать сюрпризом для геймеров.
Новая игра от создателей Counter-Strike и Dota засветилась в Steam
© Instant-Gaming.com

В базе данных Steam пользователи обнаружили упоминание о новой игре компании — шутере под названием Deadlock. На одной из страниц базы данных платформы было замечено подтверждение разработки.

В данный момент Valve проводит закрытое тестирование игры, в котором участвуют сотрудники компании и их родственники.

В общей сложности тестирование охватывает около 700 человек. Разработчики активно работают над проектом, регулярно выпуская обновления для Deadlock.

Кроме того, в сети появились арты из предстоящей визуальной новеллы Deadlock. Существует вероятность, что вместе с анонсом или выпуском игры будет представлен одноименный комикс.

Слухи о разработке Deadlock начали циркулировать еще в мае, когда инсайдеры опубликовали несколько изображений и описаний персонажей. На прошлой неделе в интернет утекло видео с геймплеем, что вызвало волну обсуждений среди игроков.

Источник:SteamDB
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VALVE
,
#Steam
,
#игры