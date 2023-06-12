Новая игра от создателей Fallout и Skyrim не запустится на жёстком диске — ей подойдёт лишь SSD

Теперь нам известны официальные системные требования для ПК-версии их долгожданной научно-фантастической ролевой игры. Хорошая новость для игроков заключается в том, что эти самые требования к системе не слишком высокие в сравнении с недавними релизами.

Да, требуется достаточно большой объём памяти — 125 ГБ. Но это вряд ли кого-то удивит в наше время. Куда интересно другое «условие» — игра требует наличия SSD. Обыкновенный жёсткий диск ей уже не подойдёт.

И хоть многие владельцы компьютеров уже перешли на SSD-накопители, Starfield может стать первой ПК-игрой, которая официально откажется от традиционных HDD. Даже Forspoken, единственная игра, которая в настоящее время поддерживает технологию DirectStorage от Microsoft, не требует SSD.