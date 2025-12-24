Новая игра с Вином Дизелем в главной роли ARK 2 выйдет в 2028 году

Об этом сооснователь студии Джереми Стиглиц рассказал на инвесторском дне издателя Snail Games в Нью-Йорке.

До релиза сиквела команда сосредоточится на развитии ARK: Survival Ascended. В конце 2027 года для игры выйдет крупное дополнение Legacy of Santiago, которое станет сюжетной и механической «прелюдией» к ARK 2.

В нем протестируют новые боевые системы, включая более «соулслайковый» ближний бой и элементы от третьего лица.

Отдельно разработчики отметили, что роль Вин Дизель в проекте пока остается открытым вопросом. Масштаб сюжета ARK 2 напрямую зависит от того, сколько времени актер сможет уделить записи сцен и озвучке.